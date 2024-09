Il concerto-evento di Annalisa all’Arena di Verona è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity. Tra gli ospiti: Elisa, Giorgia, Tananai, Irama ed Ernia

Il concerto-evento Annalisa Tutti in Arena, andato in onda g iovedì 5 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Potete vedere il concerto integrale di Annalisa nel video qui sopra.

Una serata speciale all'Arena di Verona con tutti i più grandi successi di Annalisa e grandi ospiti. Elisa, Giorgia, Tananai, Irama ed Ernia saliranno sul palco insieme ad Annalisa per emozionanti duetti.

Annalisa all'Arena di Verona

Dove vedere il concerto di Annalisa in streaming

Annalisa Tutti in Arena è una produzione tv FRIENDSTV con la regia di Luigi Antonini. Potete vedere il concerto integrale di Annalisa in streaming gratuito sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Sinceramente ed E poi siamo finiti nel vortice sono il singolo e l’album di un’artista femminile più venduti nella classifica ufficiale Fimi/Gfk del primo semestre del 2024, rispettivamente al n.3 per i singoli e al n. 6 per gli album. Altri 4 brani, Mon amour, Euforia, Disco Paradise e Bellissima sono presenti nella Top 100. Tutti questi traguardi l’hanno portata a ottenere 46 platini e 12 oro, è la donna più certificata del 2024 e, ottenendo il quinto platino con “Mon Amour” e “Bellissima”, è la prima artista solista a raggiungere questo risultato.

Il suo ultimo singolo con Tananai Storie Brevi è ai vertici della classifica ufficiale Fimi /Gfk e nell’airplay radiofonico.

