Ottimi ascolti su Canale 5, per la prima delle due serate evento di Andrea Bocelli 30 - The Celebration: leader della serata con 2.492.000 spettatori e il 16.45% di share.

Lo show ha toccato picchi di 3.500.000 spettatori e del 19.5% di share. Su Mediaset Infinity, è possibile vedere la prima serata di Andrea Bocelli 30 in streaming gratis.

Giancarlo Scheri, direttore di rete: "Canale 5 ha regalato ai suoi spettatori una splendida serata con Andrea Bocelli - artista dal profilo internazionale e maestro indiscusso del belcanto - e molti prestigiosi ospiti, nella cornice di gran fascino del Teatro del Silenzio di Lajatico. Una proposta di qualità, premiata anche da un’ottima audience, che Michelle Hunziker ha condotto con grazia e stile. Un evento che ha coinvolto molte professionalità, che ringrazio una a una per il lavoro e la passione messi in campo".

Andrea Bocelli 30, quando va in onda il concerto

Il secondo appuntamento con Andrea Bocelli 30 - The Celebration è fissato per mercoledì 18 dicembre in prima serata su Canale 5.