2046, il podcast con Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli in streaming su Mediaset Infinity

2046, il podcast con Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli, arriva gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity. Ogni martedì un nuovo episodio arricchirà il catalogo del talk semiserio e a tratti dissacrante in cui i due conduttori, a bordo di un'astronave, si confronteranno con ospiti nazionali e internazionali a proposito di attualità, sostenibilità, innovazione, costume e società. Le prime cinque puntate, già disponibili in formato integrale su Mediaset Infinity, vedono salire a bordo dell'astronave di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli ospiti del calibro dell'ex calciatore argentino Javier Zanetti, lo scrittore e giornalista Roberto Saviano, il pilota di F1 Charles Leclerc e ancora Alessandro Borghese, Geolier e l'amatissimo conduttore Gerry Scotti.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE