Maria Rosaria Marino, mamma di Zeudi Di Palma, interviene a Pomeriggio Cinque per replicare ad alcune dichiarazioni di Caterina Collovati riguardo sua figlia.

"Cercano di capire dove andare a parare. Andiamo sulla bisessualità così mi notano", era stato uno dei commenti della giornalista per descrivere l'avventura di Zeudi Di Palma nella Casa del Grande Fratello.

“Noi dobbiamo stare un po’ attenti perché questi sono dei messaggi molto importanti che noi mandiamo durante un programma molto visto come il Grande Fratello e Pomeriggio Cinque. Innanzitutto lei non conosce mia figlia, definire mia figlia opportunista o di usare la sua bisessualità per gioco è una cosa triste. Lei ha offeso anche me come mamma. Io ho cresciuto tre figli da sola e sui valori nessuno deve mettere bocca. La bisessualità non è, come diceva Cecchi Paone, un periodo di transizione”, spiega la mamma di Zeudi.

Caterina Collovati risponde e prova a chiarire il suo punto di vista: “Penso che ci sia un fraintendimento. Io non stavo dando un giudizio sull’identità sessuale. Ero chiamata a giudicare ciò che succede nella Casa. Il corteggiamento di Zeudi per Helena mi è sembrata una situazione creata ad arte. Io giudicavo solo questo”.

