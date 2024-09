Il mio viaggio a New York TV show, arriva la seconda stagione

Piero Armenti torna su Mediaset Infinity a partire dal 2 ottobre con Il Mio Viaggio a New York TV Show disponibile on demand. In anteprima in alto il teaser e più in basso la prima puntata della seconda stagione. Il popolarissimo urban explorer e influencer, founder del tour operator Il mio viaggio a New York e di Travel morbido, realizzerà anche questa volta il desiderio di una coppia di visitare per la prima volta la Grande Mela.

In questa edizione saranno una mamma e una figlia, Claudia e Annachiara, a vivere il loro sogno più grande: conoscere New York con Piero Armenti, del quale sono gravissime fan, soprattutto la mamma. L’urban explorer ha previsto per loro delle esperienze incredibili e non solo nella città che non dorme mai, perché Il mio viaggio a New York tv show non è solo New York! Il viaggio delle due turiste sarà dunque all’insegna del divertimento, della meraviglia, ma anche dei sentimenti più profondi. Madre e figlia infatti sono molto legate e faranno provare al pubblico momenti di grande emozione.

"Siamo felici di questa nuova stagione de Il mio viaggio a New York tv show, la nostra collaborazione con Piero si sta sempre più cementando, siamo certe che abbia la stoffa per diventare un grande personaggio del piccolo schermo. E infatti siamo già pensando alle prossime edizioni. Quest’anno poi la coppia di concorrenti è fortissima, sono portatrici sane di ottimismo nonostante una vita non facile. Durante le riprese ci siamo emozionate con loro, e crediamo che anche il pubblico si appassionerà a questa nuova stagione”, dicono Flavia Triggiani e Marina Loi, produttrici e registe.

"Siamo entusiasti di questa seconda stagione de Il mio viaggio a New York TV Show. Questa nuova stagione promette di essere ancora più entusiasmante, con una trama ricca di sorprese e un cast completamente rinnovato. Le due nuove protagoniste e le loro storie vi terranno incollati allo schermo, offrendovi un'esperienza televisiva unica e indimenticabile”, spiega Piero Armenti. “Il mio viaggio a New York TV Show racconta in modo autentico la vera essenza del viaggio: una sintesi perfetta tra divertimento, scoperta, relax e serenità, senza mai perdere di vista la sicurezza. Per questo motivo, siamo felici di rinnovare il nostro supporto al programma e di trasmettere un messaggio che ci sta particolarmente a cuore. Viaggiare è un’esperienza indimenticabile, e può esserlo ancora di più con la certezza di partire protetti da qualsiasi tipo di imprevisto. Perché quando si viaggia, non si sa mai!“, aggiunge Chiara Giglio, Chief Communication, CE & ESG Officer Europ Assistance.

Anche questa nuova stagione, dunque, si prospetta carica di sorprese e novità che di certo coinvolgeranno ed emozioneranno il pubblico che ne ha già decretato l’enorme successo su Mediaset Infinity. Qui in anteprima la prima puntata della nuova stagione:

Il programma è realizzato con la collaborazione de Il mio viaggio a New York tour operator, Europ Assistance e Consorzio Vini Doc delle Venezie. Hanno collaborato anche La Compagnie, compagnia aerea francese che opera esclusivamente servizi Business Class, Molino Signetti 1949, Briglia 1949, Rajola, Ischia Sorgente di Bellezza, Travel Morbido. Realizzato da Flair Media Production, scritto da Flavia Triggiani, Marina Loi e Mattia Tamburo. Regia di Flavia Triggiani e Marina Loi.

Il docureality sarà disponibile on demand su Mediaset Infinity a partire dal 2 ottobre 2024. La prima stagione de Il Mio Viaggio a New York è disponibile su Mediaset Infinity.