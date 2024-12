Dopo il grande successo della seconda stagione, Piero Armenti torna su Mediaset Infinity a partire dal 25 dicembre con Il Mio Viaggio a New York TV Show in un formato speciale, la Christmas Edition disponibile on demand su Mediaset Infinity.

Il celebre urban explorer e influencer, founder del tour operator Il mio viaggio a New York e di Travel morbido, ancora una volta realizzerà il sogno di una coppia di visitare per la prima volta New York. E questa volta lo farà in un’atmosfera veramente speciale, quella natalizia. In questa edizione una coppia di fidanzati vivrà il sogno di conoscere la città che non dorme mai con Piero Armenti, in una cornice particolarmente suggestiva, quando la Grande Mela “accende” i suoi alberi di Natale e le luminarie, e si prepara per la festa più popolare e amata.

Perché a Natale come si sa New York è la città più visitata al mondo! I preparativi infatti appassionano i newyorkesi che, come Piero mostrerà alla nuova coppia di turisti, si sfidano a colpi di allestimenti e decorazioni delle loro case con effetti mirabolanti. Tante le nuove experiences, sempre in tema di festività che l’urban explorer ha in serbo per la coppia e per I suoi fans. Tra le molte novità, quest’anno i due turisti alloggeranno in una penthouse da sogno. Una edizione all’insegna delle feste e dei sentimenti, che riserverà tante sorprese per chi sogna New York ma anche per gli amanti del romanticismo.

“L'edizione natalizia è senza dubbio la più emozionante della nostra serie, sia perché il Natale è magico a New York, ma anche per i tanti film che sono ambientati nella Grande Mela durante il Natale. “Il mio viaggio a New York tv show” è un viaggio dentro noi stessi, e sono stato felice alla fine di vedere come la nostra coppia di turisti non se ne volesse andare da New York, ma volesse rimanere qui e magari iniziare una nuova vita. Questa stagione è piena di colpi di scena, che trasmetteranno tutta la fantastica energia di questa città", dice Piero Armenti.

"Dopo il grande successo della seconda stagione abbiamo voluto fare un vero e proprio regalo di Natale ai tanti spettatori che amano il programma: una edizione speciale nel periodo più suggestivo dell’anno. Chi non vorrebbe infatti passare il Natale a New York? Per noi, che ci occupiamo spesso di casi complessi nelle nostre docu serie, questa è stata l’occasione per vivere in un modo unico le atmosfere gioiose e di festa della Grande Mela. New York è una città che pensa sempre in grande e, in occasione del Natale, sfoggia la sua veste migliore. Il 25 dicembre saremo anche noi davanti allo schermo per rivivere quei momenti favolosi”, dicono Flavia Triggiani e Marina Loi, produttrici e registe.

Una edizione speciale in cui si vivrà il sogno, l’incanto, il profumo del Natale nella città cult degli States. Un “regalo” sotto l’albero per gli spettatori che hanno già decretato l’enorme successo delle due prime stagioni su Mediaset Infinity. Il programma, realizzato da Flair Media Production, con la regia di Flavia Triggiani e Marina Loi e scritto da Flavia Triggiani, Marina Loi e Mattia Tamburo, è prodotto in collaborazione con Il mio viaggio a New York tour operator, Travel Morbido e Saily E-Sim. Hanno partecipato inoltre La Compagnie, compagnia aerea francese che opera esclusivamente servizi Business Class, Europ Assistance, Rajola, The Glass House New York e Hotel Sheraton Malpensa Airport.

Il docureality sarà disponibile on demand su Mediaset Infinity a partire dal 25 dicembre 2024.