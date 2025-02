Federico Chimirri, lo scontro con Alfonso D'Apice: "Tu vuoi imitare Lorenzo"

Tensione molto alta tra Alfonso D’Apice e Federico Chimirri negli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello.

Secondo Federico, il comportamento di Alfonso sarebbe profondamente cambiato dopo l'inizio della sua storia d'amore con Chiara Cainelli.

Dopo aver visto una clip che riguarda il loro rapporto con numerose liti, Alfonso si siede davanti a Federico per avere un chiarimento con lui.

“Ti posso dire in faccia che hai un atteggiamento strafottente. Dieci giorni fa non eri così, non sei più tu. Vuoi imitare Lorenzo, tu sei diverso. Per me non sei così”, sono le critiche di Federico.

Alfonso replica commentando l'atteggiamento di Federico verso di lui: “Mi dispiace che alcune volte ti agiti. Non ho questi pensieri negativi su di te. Ti trovo aggressivo quando parli”.

“Non capisco il paragone con Lorenzo. È la cosa che mi offende di più. Sono lati diversi di me, ho cercato di essere sempre educato e rispettoso. Cerco di essere ancora più forte", conclude Alfonso.

