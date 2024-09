La rivista di Endless Love è in edicola

Il successo di Endless Love oltrepassa i confini televisivi e arriva anche in edicola, con la rivista ufficiale della serie: tante pagine dedicate a Nihan, Kemal, Emir e tutti gli altri personaggi della “dizi” del momento. E ancora, anticipazioni esclusive degli episodi non ancora andati in onda, le interviste, i dietro le quinte e gli approfondimenti, senza dimentica le altre splendide serie, quali La rosa della vendetta, The Family e Terra amara, grande successo delle ultime stagioni. Con la rivista di Endless Love prosegue la fortunata serie di pubblicazioni di Mediaset dedicate alle serie made in Turchia, ogni mese disponibili in edicola anche in una versione che allega accessori pensati in esclusiva per i lettori.