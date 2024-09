Lady Gaga, un'Harley Quinn innamorata alla première londinese di Joker: Folie À Deux

Credit: Getty Images

Dopo averla vista raggiante alla presentazione al Festival di Venezia 2024, i fan di Lady Gaga non sono certo rimasti delusi dal look scelto dalla pop star per la première londinese di Joker: Folie À Deux, film che la vede protagonista nei panni di Harley Quinn, "dolce" metà di Joker (interpretato da Joaquin Phoenix).

Una Lady Gaga innamorata non solo nella pellicola diretta da Todd Phillips, ma anche nella vita: sul red carpet della prima di Londra era accompagnata (ancora una volta) dal fidanzato Michael Polansky, con il quale è scattato anche un bacio immortalato dai numerosi fotografi presenti.

Credit: Getty Images

Per l'outfit e il make up, Gaga ha omaggiato il personaggio di Harley Quinn sfoggiando un abito custom disegnato per lei da Hedi Slimane, direttore creativo di Céline. I gioielli realizzati con diamanti e rubini - spilla, orecchini, bracciali e anelli - sono firmati Tiffany & Co. Per l'acconciatura, invece, ha optato per un caschetto rosso mogano con frangetta.

