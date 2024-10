Ariana Grande e gli interventi estetici: "Ho fatto filler e botox"

Photo credit: Ansa

Nel corso di una video intervista rilasciata a Vanity Fair, Ariana Grande si è sottoposta alla macchina della verità, rispondendo alle domande poste dalla collega Cynthia Erivo, cantante e attrice britannica.

La pop star statunitense - di origini italiane - non si è sottratta a nessun quesito, compresi quelli riguardanti la chirurgia estetica e gli interventi che il pubblico suppone si sia sottoposta. Ariana ha confidato di non essersi mai rifatta il naso, il seno e nemmeno il lifting agli occhi per ottenere uno sguardo "da gatta", ma di essere aperta riguardo il lifting facciale. "Non l'ho mai fatto, non ancora", ha risposto l'artista alla domanda in questione. E la macchina della verità le ha dato ragione, confermando la veridicità della sua dichiarazione.

"Ho fatto il filler e il botox in diverse zone, ma ho smesso quattro anni fa - ha precisato la cantante - Questo è quanto, ma sostengo appieno tutte le persone che fanno questi interventi: dovrebbe essere consentita qualunque cosa faccia sentire belle le donne, gli uomini o le persone che non si identificano in un genere".

