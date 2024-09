Foto Ansa

La stilista Alberta Ferretti annuncia tramite una nota stampa ufficiale la sua decisione di lasciare la direzione creativa del brand da lei fondato più di 40 anni fa.

"Sono passati 43 anni dalla mia prima sfilata - con queste parole della designer inizia il comunicato diffuso dal Consiglio di Amministrazione di Aeffe Spa - L’entusiasmo e la passione che nutro verso il mio lavoro e verso la moda sono immutati, ma credo che a questo punto della mia carriera sia una scelta giusta e consapevole quella di aprire la strada ad un nuovo capitolo creativo per il marchio che ho fondato e che continuerà a portare il mio nome. Sono felice ed orgogliosa di lasciare a chi mi succederà un’eredità fatta di eleganza, femminilità e concretezza. Credo che il brand Alberta Ferretti continuerà ad essere un punto di riferimento per tutte quelle donne che amano tutto ciò che è sofisticato, ricercato e di grande qualità."

La sfilata presentata nel corso della Settimana della moda di Milano appena conclusa è stata così l’ultima per Alberta Ferretti, 74 anni, nei panni di direttrice creativa. La stilista manterrà comunque il suo ruolo di vice presidente di Aeffe - la società quotata in borsa da lei fondata con il fratello Massimo alla fine degli anni Ottanta che controlla marchi come Pollini e Moschino - e comunicherà la persona che prenderà il suo posto nelle prossime settimane.

