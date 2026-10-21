Noemi Impellizzeri, Tony Proietto: "Ho tenuto le sue cose per avere un ricordo"

Nel corso della nuova puntata di Verità Nascoste - programma condotto da Milo Infante - in onda martedì 20 ottobre in prima serata su Retequattro, è andata in onda un’intervista a Tony Proietto, unico indagato per la morte di Noemi Impellizzeri.

"Noemi venerdì si è svegliata tra mezzogiorno e le 13 - racconta Proietto ai microfoni di Verità Nascoste - Poi, tutto il pomeriggio siamo stati a casa mia con il generatore, non mi ricordo cosa abbiamo fatto. Per le 20, quando sono andato via, lei mi ha chiamato chiedendomi se ci saremmo visti più tardi".



Di seguito, un estratto dell'intervista a Tony Proietto che potete vedere nel video in apertura.



Alle 20 quindi, lei è andata via da qui?

"Più o meno, sì. E poi mi ha mandato un messaggio che era con un amico, se li raggiungevo…".



Che ore erano?

"Le 21.00-21.30. Sono passato da lì. Dopo un'oretta lei era ritornata qui a casa mia con quel ragazzo e poi se ne è andata via e io anche. Poi lei è ritornata da me verso le 2.30, quando già ero a casa coricato. E poi l'ho riaccompagnata io a casa sua".



Quanto tempo sei rimasto lì da lei?

"Una mezz'oretta, tre quarti d’ora".



E poi a che ora sei ritornato qui a casa tua?

"Alle 4. Tra le 3.30 e le 4".



E quando sei tornato qui, poi lei che cosa ha fatto?

"Niente, prima mi ha mandato dei messaggi, poi ha fatto la videochiamata e poi gli altri messaggi li ho visti l’indomani mattina".