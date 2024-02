Veronica Peparini e Andreas Muller, la videochiamata con il pancione: "Buonanotte"

La coreografa è in attesa di due gemelline con il ballerino, che si trova in Francia per motivi di lavoro

Andreas Muller si trova in Francia per alcuni impegni di lavoro e, lontano dalla compagna Veronica Peparini, con la quale è in attesa di due gemelline, condivide sui social alcuni momenti di una videochiamata con la coreografa.

"Buonanotte", scrive il ballerino nelle sue storie su Instagram, condividendo alcune immagini di Veronica Peparini con il pancione.

Veronica Peparini il 25 febbraio ha festeggiato il suo 53esimo compleanno senza Andreas Muller, al quale è legata da sei anni: "Festeggio il mio compleanno per la prima volta dopo sei anni senza di te! Strano... poche volte io e te ci siamo divisi per così tanti giorni, sembreremo infantili ma in realtà non mi importa di esserlo! Cercheremo di aspettarti, il più possibile", aveva scritto la coreografa sui social.

Andreas Muller le aveva dedicato su Instagram dolci parole: "Ti amo, aspettatemi. Qualsiasi cosa io decidessi di fare per te, non sarà mai abbastanza grande quanto quello che tu hai deciso di regalare a me con coraggio e determinazione, che sarà per sempre il dono più grande della mia vita. Sei un libro da cui si può solo imparare e il titolo è Amare". "Ti amo da impazzire", aveva commentato Veronica Peparini.

Veronica Peparini a Verissimo: "Quando Andreas partirà, mi terranno compagnia le gemelline"

Ospiti il 17 febbraio a Verissimo, Veronica Peparini e Andreas Muller hanno condiviso le emozioni di diventare genitori.

La coreografa ha parlato dell'imminente partenza del compagno: "Andreas deve partire per la Francia per lavoro e mi ritroverò da sola con le gemelline. Meno male che ci sono loro, perché da quando sono in dolce attesa non mi sento mai sola, loro mi tengono compagnia e questa cosa è bellissima".

"Io parto ma starò sempre attaccato al telefono perché, all'occorrenza, tornerò immediatamente da lei", le ha fatto Andreas Muller, che ha aggiunto: "Questo è il momento più bello della mia vita. Non vedo l'ora di vivere la mia nuova vita da papà e voglio essere presente al parto, voglio esserci a tutti i costi: è uno di quei momenti che non puoi perderti nella vita ", aveva detto Andreas Muller.

Veronica Peparini - che è già mamma di Daniele, 16 anni, e Olivia, di 11 anni, avuti dall'ex marito Fabrizio Prolli - ha raccontato: "Sto cominciando a pensarci, anche perché non so nemmeno io come sarà visto che i miei primi due parti sono stati naturali e questo invece sarà probabilmente un cesareo programmato. Però Andreas ci deve essere, non voglio andarci da sola".

"Oggi posso dire che sto bene, sono quasi alla 31esima settimana. Andiamo sempre con i piedi di piombo, ma ora dovremmo essere fuori pericolo", ha aggiunto la coreografa, riferendosi al problema che le era stato riscontrato durante la gravidanza.

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno svelato anche i nomi delle loro gemelline: "Le nostre figlie si chiameranno Penelope e Ginevra. Abbiamo scelto un nome ciascuno: Andreas ha scelto Penelope e io Ginevra", ha raccontato Veronica Peparini, spiegando che le bimbe avranno il doppio cognome: "Muller Peparini".