Due ragazze che, dopo il viaggio nei sentimenti a Temptation Island, sono pronte a ritrovare sé stesse: sabato 17 ottobre a Verissimo: Soraya Sabetta e Sara Palumbieri.

Sara e Gabriele sono arrivati a Temptation Island dopo circa sette anni insieme. A contattare la trasmissione era stato lui, che nutriva dubbi sulla fedeltà della compagna che, invece, lamentava una gelosia che le impediva di vivere liberamente amicizie e spazi personali. Nel villaggio, la ragazza si è avvicinata al single Andre. Le immagini della loro intesa hanno provocato la reazione di Gabriele, che ha raggiunto il villaggio delle fidanzate e successivamente chiesto un falò anticipato. Durante il confronto, Sara ha raccontato quanto soffrisse nella relazione mentre Gabriele ha riconosciuto i propri errori e i due sono usciti separati.

La storia di Soraya con Cristian

Ospite di Silvia Toffanin il 3 ottobre, Soraya ha ripercorso i mesi successivi alla separazione da Cristian. La ragazza ha spiegato di aver provato ancora dei sentimenti per lui dopo il programma e di aver sofferto per gli attacchi ricevuti online: “Ho ricevuto tantissimo odio. Non sono stata capita”.

Intervenuto a Verissimo il 10 ottobre, Cristian ha fornito una ricostruzione diversa. Il ragazzo ha sostenuto che Soraya avesse cercato di screditarlo con alcuni conoscenti per giustificare il proprio comportamento nel villaggio. Sulle infedeltà ha parlato di due o tre ragazze, precisando che soltanto con una ci sarebbe stata una vicinanza fisica. Nella stessa occasione ha presentato la nuova fidanzata Nicole Cena, conosciuta a Temptation Island. Entrambi hanno spiegato che la relazione è cominciata dopo il programma, quando Cristian le ha scritto, e di aver inizialmente preferito viverla lontano dall’attenzione pubblica.