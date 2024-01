Re Carlo, criticato il suo nuovo ritratto costato 9 milioni di euro

È stato svelato un nuovo ritratto ufficiale di re Carlo III, creato per essere appeso negli edifici pubblici di tutto il Regno Unito, come tribunali, scuole, ospedali e uffici governativi, nell’ambito di un programma finanziato dal governo, che ha stanziato 8 milioni di sterline, oltre 9 milioni di euro, per la realizzazione del ritratto e le relative copie da destinare agli enti pubblici.

I gruppi anti-monarchici hanno etichettato il progetto come un “vergognoso spreco di denaro”: “Il governo ha perso la testa se pensa che le persone vogliano che i loro soldi siano spesi per le foto di Re Carlo. Devono abbandonare questo progetto e indirizzare il denaro dove è veramente necessario”, ha affermato Graham Smith, amministratore delegato del gruppo anti-monarchico Republic.

“In un momento in cui le scuole e gli ospedali sono in difficoltà e la maggioranza dei consigli locali stanno aumentando le tasse e tagliando i servizi pubblici, spendere anche solo una sterlina per queste sciocchezze sarebbe una sterlina di troppo”, ha aggiunto Smith a proposito del ritratto del sovrano, che è stato realizzato lo scorso anno dal fotografo Hugo Burnand, autore anche degli scatti dell’incoronazione di re Carlo e della regina Camilla e nel 2005 del ritratto ufficiale del loro matrimonio.

Nella foto Re Carlo è immortalato nel Castello di Windsor con indosso l’uniforme della Royal Navy da ammiraglio della flotta, con medaglie e onorificenze in mostra, la mano sinistra stretta sulla spada e il capo scoperto.

Molte istituzioni pubbliche del Regno Unito in passato hanno esposto ritratti ufficiali della regina Elisabetta II e Re Carlo ha chiesto di non sostituire il vecchio ritratto della madre ma di affiancarle il suo. Il Cabinet Office a questo proposito ha dichiarato: “Il nuovo ritratto ufficiale di re Carlo III consentirà alle organizzazioni di tutto il Regno Unito di portare avanti quella tradizione”.

"L'ascesa di Sua Maestà il Re ha segnato un nuovo capitolo nella nostra storia nazionale; l'esposizione di questo nuovo ritratto servirà a ricordare a tutti noi l'esempio dato dal nostro massimo funzionario pubblico, e spero che quante più organizzazioni idonee possibile desiderino continuare questa orgogliosa tradizione britannica e onorare il regno del nostro re”, ha fatto sapere, invece, il vice primo ministro Oliver Dowden.

Le autorità pubbliche potranno richiedere una copia gratuita della fotografia del sovrano, in formato A3 e incorniciata in rovere, fino al 2 febbraio, con consegna dei ritratti prevista tra febbraio e aprile.