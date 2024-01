Paola Caruso è tornata ad Avanti un altro!

Paola Caruso è tornata a far parte del cast di Avanti un altro!, il game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti. Dopo una lunga assenza dalla trasmissione, durante la puntata d'esordio della tredicesima edizione in onda martedì 2 gennaio, la showgirl ha fatto il suo ingresso in studio nei panni della "bonas" ed è stata subito accolta dal caloroso applauso del pubblico. "A volte ritornano, bentornata", commenta Paolo Bonolis citando l'opera di Stephen King e accogliendo Paola Caruso con un abbraccio. L'attenzione si è quindi spostata sul concorrente in gara, Ariel, che con il supporto della showgirl è riuscito ad accedere al gioco finale.

Di recente Paola Caruso aveva annunciato a Verissimo che il danno subito dal figlio Michele al nervo sciatico, durante una vacanza in Egitto, è permanente.

"A sei mesi dall'intervento non c'è stato un minimo miglioramento per cui il dottore ha constatato che il danno di Michele è permanente", aveva spiegato la showgirl.

"Il tutore sarà il suo compagno di vita, insieme a tanta fisioterapia", ha quindi proseguito, evidenziando che Michele, 4 anni, non potrà tornare a camminare senza un supporto.

Il bimbo, inoltre, dovrà sottoporsi ad altre operazioni: "Fino al compimento della crescita dovrà fare una serie di interventi perché le ossa crescano dritte".