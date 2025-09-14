Mediaset Infinity logo
14 settembre 2025

Michelle Hunziker, la relazione con Nino Tronchetti Provera: "Sono contenta"

La conduttrice parla a Verissimo della sua storia d'amore con Nino Tronchetti Provera: "Sono all'inizio di una relazione e la sto vivendo con grande naturalezza"

Condividi:

Michelle Hunziker parla a Verissimo della sua storia d'amore con Nino Tronchetti Provera. "Sono contenta. Sono all'inizio di una relazione e la sto vivendo con grande naturalezza, vediamo dove si andrà a parare", afferma la conduttrice, 48 anni. Michelle Hunziker preferisce mantenere al momento grande riservatezza sulla storia con l'imprenditore, 56 anni: "È bello, andando avanti con l'età, proteggere il più possibile la propria relazione anche perché bisogna vedere se si incastrano tante cose, se funziona. Speriamo".

