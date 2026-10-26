Matteo Materazzi, 50 anni, convive dal 2024 con la SLA e ha parlato della malattia a Verissimo. Sua moglie Maura Soldati ha spiegato: "La diagnosi è arrivata a settembre 2024, ma già da marzo zoppicava e non si riusciva a capire cosa fosse. Poi è arrivata questa mazzata".

"È una malattia infame, ogni giorno mi toglie qualcosa. Ti abitui a uno status e poi arriva un peggioramento", ha detto l'ex calciatore e procuratore sportivo, che nonostante le difficoltà continua a lottare: "Sono stato un mese e mezzo negli Stati Uniti per una cura sperimentale contro la Sla".

Sempre accanto a lui la moglie Maura Soldati, a cui è legato da 30 anni. "Ci eravamo separati quando mi sono ammalato, lei ha avuto la forza di farmi tornare a casa", ha raccontato Matteo Materazzi. Maura Soldati ha aggiunto: "Siamo cresciuti insieme, stiamo insieme da 30 anni. Lui è la mia famiglia. Anche se non fossimo più stati insieme, sarebbe sempre stato la mia famiglia. Abbiamo riscoperto, invece, di amarci molto. Alla fine nel male ci sono anche cose positive".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Matteo Materazzi a Verissimo.