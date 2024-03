Maria Esposito e l'amore: "In questo momento sono innamorata di me stessa"

Maria Esposito parla a Verissimo dell'amore oggi. "In questo momento della mia vita sono innamorata di me stessa, concentrata su me stessa, sul lavoro, però sono innamorata dell'amore. Amo amare in qualsiasi forma: amicizia, famiglia, amore", afferma l'attrice, 20 anni, nota soprattutto per aver interpretato Rosa Ricci in Mare Fuori.

Maria Esposito racconta di aver avuto in casa un bellissimo esempio di amore: "Mio padre mi ha insegnato l'amore. Vedo come ama mia mamma, ama me, mia sorella, le nipotine e dico: 'Questo è l'amore'. Per me è anche difficile trovare un ragazzo con un papà così".

Del futuro però l'attrice dice: "Mi auguro di trovare un ragazzo che possa darmi quello che merito".