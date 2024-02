Da Verissimo 25 febbraio 2024

Quando Lorella Cuccarini diceva: "Con Angelina Mango è nata una nuova stella"

Lorella Cuccarini e Angelina Mango si sono conosciute ad Amici, come insegnante e allieva, e si sono ritrovare al Festival di Sanremo, come cantante in gara e co-conduttrice