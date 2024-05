Laura Pausini, i momenti più belli del suo BIRTHDAY PAuRTY

Dal duetto emozionante con la figlia Paola al saluto esclusivo della cantante per Verissimo: i momenti più belli della festa di compleanno di Laura Pausini

Il 16 maggio Laura Pausini ha festeggiato il suo 50esimo compleanno. La cantante, icona della musica italiana, ha voluto organizzare per l'occasione una serata memorabile ai Magazzini Generali di Milano: il BIRTHDAY PAuRTY, dove ha riunito i membri del suo fanclub, i suoi familiari, Vip a cui è legata e amici più stretti.

Non sono mancati momenti emozionati durante la festa: dal duetto con la sorella Silvia sulle note di Nel primo sguardo, brano tratto dall’album Inedito, al duetto con il padre Fabrizio sulle note di Without you e Io amo di Fausto Leali fino al momento, forse, più tenero: il duetto con la figlia Paola sulle note di Dimora Naturale.

Durante la serata evento, la cantante ha mandato anche un messaggio esclusivo per Verissimo. "Ciao Silvia. Grazie mille per tutto l'affetto che ricevo. Grazie anche a te e a tutte le persone che, come me, sono fan di Verissimo. Ci vediamo presto. Ciao", ha detto Laura Pausini.

Ma non è tutto. Durante il BIRTHDAY PAuRTY, la festeggiata si è esibita sulle note dei brani più “intimi” della sua carriera, tra i quali La geografia del mio cammino, Benedetta Passione, Casomai, Il tuo nome in maiuscolo, En la puerta de al lado, Seamisai, Bellissimo così, Una storia che vale e Zero, tratto dall’ultimo album Anime Parallele.

Non sono mancate sorprese: sul palco hanno fatto irruzione la Gialappa’s Band e Brenda Lodigiani nei panni di “Annalaisa” con cui Laura ha improvvisato un duetto, e Simon & The Stars, che hanno sorpreso Laura con sketch ironici e coinvolgenti.

Ora Laura Pausini è pronta per il suo prossimo appuntamento importante: il decimo tour mondiale torna a novembre e dicembre per una nuova europea che partirà il 4 novembre dall’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra e si concluderà con tre date in Sicilia e un finale d’eccezione nella serata di Capodanno, ultimo sipario che calerà sul World Tour 2023/2024.