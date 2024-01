Francesca Sofia Novello, i teneri momenti con la figlia Giulietta

Storie Instagram @francescasofianovello

Francesca Sofia Novello ha condiviso sui social alcuni teneri momenti con la figlia Giulietta, avuta a marzo del 2022 con Valentino Rossi.

Uno scatto in bianco e nero - in cui la modella coccola la primogenita dandole un tenero bacio - accompagnato da un cuore e dalle dolci note del brano La prima canzone d’amore di Gazzelle.

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi, l'amore per la figlia

Instagram @francescasofianovello e @valeyellow46

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi condividono spesso sui social dolci momenti con la figlia Giulietta, dedicandole tenere parole.

"Grazie di avermi reso la tua mamma. Non c'è bene e gioia più grande di te. Come ho fatto senza di te fino adesso?", aveva scritto in passato alla figlia Francesca Sofia Novello, che di recente aveva pubblicato su Instagram lo scatto di un abbraccio con Valentino Rossi e la loro primogenita realizzato in occasione della gara 100 Km dei Campioni, che vedeva protagonisti campioni di motociclismo e piloti della MotoGP.

Lo scorso anno Valentino Rossi a proposito della paternità aveva raccontato: "Mi aspettavo che fare il babbo sarebbe stato più difficile, ma Giulietta è ancora piccola e so che quando crescerà diventerà più impegnativo. Correre in auto e in moto è più difficile, a volte la pressione e la tensione ti fanno stare male, invece con Giulietta è tutto bello".

"A me e Francesca Sofia piacerebbe avere anche un maschietto, ma non più di due figli", aveva aggiunto nell'intervista il campione parlando del suo amore per la compagna.