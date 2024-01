Diletta Leotta e Loris Karius festeggiano i cinque mesi della figlia Aria

Diletta Leotta e Loris Karius hanno festeggiato il quinto complimese della figlia Aria Rose durante una vacanza in Austria. Per l'occasione hanno condiviso sui social alcuni dolci momenti con la primogenita.

“5 mesi di te”, ha scritto la conduttrice sportiva nelle sue storie su Instagram, aggiungendo l’emoticon di una faccina con occhi a cuore a corredo di un video in cui la coppia coccola e riempie di teneri baci la figlia, che è intenta a osservare i pesci di un grande acquario.

Diletta Leotta a Verissimo: “Io e Loris vogliamo goderci ogni istante con nostra figlia”

Diletta Leotta, ospite a novembre a Verissimo, aveva condiviso la gioia di essere mamma.

"Sono felicissima, sto vivendo uno dei periodi più incredibili della mia vita. Ancora non ho realizzato pienamente di essere mamma; guardo mia figlia, lei mi sorride e mi commuovo. È come se Aria avesse riempito tutto di una luce nuova e vogliamo goderci ogni momento con lei. È bellissimo per noi crescere insieme a lei".

E a proposito dell'amore per Loris Karius, portiere del Newcastle, aveva raccontato: “Loris è un papà stupendo... tra lui e Aria c'è già un legame incredibile e lei è identica a lui. Sono grata a Loris, perché mi ha permesso di realizzare uno dei sogni più belli della mia vita, che è Aria. Lui vive in Inghilterra, ma viene spesso in Italia per vederci e per non perdersi niente di nostra figlia”.

Parlando della scelta del nome della primogenita, nata il 16 agosto, lo stesso giorno della sua nascita, aveva aggiunto: "A me piaceva Aria, invece Loris voleva chiamarla Rose. Nostra figlia si chiama Aria Rose. Quasi come mio padre, che si chiama Rosario. E ha il doppio cognome".

Diletta Leotta aveva espresso anche il desiderio di allargare ancora la famiglia: "Dopo aver avuto Aria, adesso ho voglia di avere altri figli. È una gioia talmente forte che sicuramente un giorno Aria avrà un fratellino o una sorellina", aveva raccontato la conduttrice, che a proposito di un possibile matrimonio con il calciatore tedesco aveva aggiunto: "Mi piacerebbe, ora però vogliamo goderci nostra figlia. Mi piacerebbe sposarmi, ma ci sarà tempo per questo prossimo step".

