Diletta Leotta, nuovi scatti con Loris Karius e la figlia Aria Rose

Diletta Leotta ha condiviso sui social alcuni dolci momenti trascorsi con Loris Karius e la loro figlia Aria Rose, nata ad agosto dello scorso anno.

"Domenica d'amore", ha scritto aggiungendo un cuore a corredo degli scatti con il compagno e la loro primogenita la conduttrice sportiva, che a marzo con Loris Karius si era tatuata il nome della figlia.

Diletta Leotta a Verissimo: "Io e Loris vogliamo goderci ogni istante con nostra figlia"

Diletta Leotta, ospite a Verissimo, aveva condiviso la sua gioia di essere mamma e il suo amore e quello del compagno per la loro primogenita: "Aria ha riempito tutto di una luce nuova e io e Loris vogliamo goderci ogni momento con lei. È bellissimo per noi crescere insieme a lei".

E parlando dell'amore per il calciatore, aveva raccontato: "Sono grata a Loris, perché mi ha permesso di realizzare uno dei sogni più belli della mia vita, che è Aria. Loris è un papà stupendo; tra lui e Aria c'è già un legame incredibile e lei è identica a lui".

"Loris vive in Inghilterra, ma viene spesso in Italia per vederci e per non perdersi niente di nostra figlia", aveva aggiunto Diletta Leotta, che a proposito della scelta del nome della primogenita, nata il 16 agosto, lo stesso giorno della sua nascita, aveva aggiunto: "A me piaceva Aria, invece Loris voleva chiamarla Rose. Quindi, abbiamo scelto Aria Rose, e ha il doppio cognome".

La conduttrice aveva espresso anche il desiderio di allargare ancora la famiglia: "Dopo aver avuto Aria, adesso ho voglia di avere altri figli. Sicuramente un giorno Aria avrà un fratellino o una sorellina", aveva raccontato Leotta.

Della sua vita da papà, invece, Loris Karius aveva raccontato in un'intervista: "Mi piace pensare che c'è questo scricciolo che ha bisogno di me. Aria Rose è un dono, con lei riesco a dare il giusto peso alle cose e mi godo tutto il tempo insieme".

