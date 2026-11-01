Delia Duran: "Non volevo affidarmi alla scienza per diventare mamma, volevo concepire in modo naturale"

Delia Duran parla a Verissimo del suo percorso per diventare mamma di Gabriel, nato lo scorso marzo dalla relazione con Alex Belli. "Diventare mamma era il mio grande sogno, avevo perso la speranza", afferma la modella e attrice venezuelana, 37 anni.

Quando hanno scoperto di aspettare Gabriel, Alex Belli e Delia Duran erano pronti a intraprendere il percorso di fecondazione assistita. A questo proposito, la modella e attrice venezuelana dice: "Non volevo affidarmi alla scienza, volevo concepire in modo naturale. Sono molto credente e mi sono detta: 'Non devo perdere la fede, devo crederci fino in fondo'. Mi sono seduta sulla Sedia della Fertilità di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe a Napoli e un anno dopo sono rimasta incinta".

Delia Duran condivide anche le emozioni dei suoi primi 7 mesi da mamma: "Gabriel ogni giorno mi regala nuove emozioni. Inizia a dire le prime sillabe, vuole scoprire il mondo. Questi momenti non tornano, voglio esserci e godermi ogni istante e accompagnarlo nelle sue scoperte".