Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto ospiti a Verissimo

L’emozione che ha incantato gli spettatori di Uomini e Donne è pronta a sbocciare nel mondo reale: Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto si racconteranno per la prima volta a Verissimo sabato 13 aprile alle 16.30 su Canale5.

Brando Ephrikian è nato a Treviso nel 2001, ma da bambino ha vissuto negli Stati Uniti. È nipote del direttore d'orchestra Gianni Ephrikian e la sua prozia è Laura Efrikian, ex moglie di Gianni Morandi.

Raffaella Scuotto è nata a Napoli nel 1999. Ha lavorato come commessa e come hostess, anche se il suo sogno è lavorare nel mondo della moda per bambini.

Brando e Raffaella si sono conosciuti nel 2023 a Uomini e Donne. Sono usciti insieme dal programma lo scorso marzo.