L a serie Tutto quello che ho si sposta al martedì per la messa in onda della terza puntata. Scopriamo perché la terza puntata della serie con protagonista Vanessa Incontra va in onda martedì 22 aprile in prima serata su Canale 5.

Tutto quello che ho, perché va in onda martedì 22 aprile

Mercoledì 23 aprile San Siro ospita l'attesissima sfida tra Inter e Milan, valida per le semifinali di ritorno di Coppa Italia. La competizione, offerta in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

in diretta dallo stadio San Siro di Milano dalle ore 21.00 di mercoledì 23 aprile andrà in scena il derby Inter-Milan. L’andata è terminata 1-1.

Il prepartita della sfida, a partire dalle ore 20, sarà visibile in diretta streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

