I momenti più importanti dell'episodio della nuova serie turca Tradimento andato in onda il 28 marzo su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Tradimento, in onda venerdì 28 marzo su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Guzide, accusata per quello che è successo a Tarik, ha rilasciato una dichiarazione alla polizia e poi ha raccontato ai suoi figli di essere stata accusata di tentato omicidio nei confronti del padre.

Ilknur vuole incastrare Guzide, ma quest'ultima viene salvata da Zeynep. Infatti la donna trova nel comodino di Guzide il flacone con il medicinale incriminato.

Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

