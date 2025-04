Tradimento 2, il riassunto della settimana dal 22 al 27 aprile

Ecco cosa è successo negli episodi di Tradimento andati in onda dal 22 al 27 aprile su Canale 5

Durante le puntate dell'ultima settimana di Tradimento 2, in onda da martedì 22 a domenica 27 aprile su Canale 5, Tarik e Guzide scoprono che Oylum non è la loro figlia biologica.

Selin capisce che Tolga le ha mentito e Kahraman scopre chi ha organizzato il rapimento di Can. Yesim riporta Can a casa da Oylum.

Tolga viene rapito da Kahraman, che lo accusa di aver sparato a Behram.

Yesim va da Tarik per rivedere Oyku, poi pensa di minacciarlo.

I medici dichiarano la morte cerebrale di Behram e Oylum deve decidere se cessare i trattamenti che lo tengono in vita.

Grazie a un flashback, si scopre che Behram avrebbe cercato di violentare Zelis.

Yesim riesce ad avvicinarsi a Oyku. Tarik e Guzide divorziano ufficialmente.

Mualla ordina di far rapire Can dalla casa di Guzide. Ipek rivela a Serra di essere vittima dell'operato di Guzide.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 22 al 27 aprile. Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì alle 21.20, il sabato e la domenica alle 14:45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE