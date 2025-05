I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione della serie turca Tradimento andato in onda il 24 maggio su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Tradimento, in onda sabato 24 maggio su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ipek accusa Guzide di averla minacciata di tornare in Canada.

Hakan si nasconde a casa di Guzide. Il ragazzo minaccia di uccidere Zeynep con un coltello e fugge con l'auto di Ozan.

Ozan insegue Hakan e lo fa arrestare. Guzide riceve il risultato del test del DNA su Hakan.

Selin dichiara alla polizia che Tolga non l'ha spinta e il ragazzo viene scagionato. Selin rivela a Serra che non ricorda cosa sia successo dopo la lite con Tolga.

Tolga chiama Oylum dalla prigione e le chiede di fuggire insieme.

Ipek scopre che Azra ha venduto la sua auto e le due hanno un acceso scontro.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti degli episodi 64 e 65 della seconda stagione di Tradimento. Tradimento 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE