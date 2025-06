I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione della serie turca Tradimento andato in onda il 21 giugno su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Tradimento, in onda sabato 21 giugno su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Tolga va a trovare Kahraman e gli dice che Oylum non ha fatto nulla di male, e che è stato un comune amico ad invitarli senza che i due ne sapessero nulla.

Ipek litiga con Sezai e scappa via di casa arrabbiata. Il cellulare della ragazza risulta irraggiungibile fino a quando non arriva sul cellulare di Sezai un messaggio della figlia che gli annuncia che sta per suicidarsi.

Sezai chiama Guzide disperato e assistono alle ricerche della figlia.

Ilknur confida a Mualla il motivo della discussione tra Oylum e Kahraman.

Tradimento 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20.

