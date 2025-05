I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione della serie turca Tradimento andato in onda il 18 maggio su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Tradimento, in onda domenica 18 maggio su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Guzide va a prendere Ozan alla centrale di polizia e scopre che l'autrice dell'articolo contro di lei è Azra.

Guzide si reca a casa di Tarik convinta che ci sia il suo ex marito dietro. Tolga confessa a Ozan di essere ancora innamorato di Oylum.

Gli uomini di Diyarbakir arrivano a Istanbul per vendicare Behram. Uscita dall'ospedale, Ilknur chiede a Mualla di risparmiare la vita a sua figlia Zelis.

Grazie all'aiuto di Guzide, Yesim consegna a Tarik un accordo prematrimoniale e lo costringe a firmarlo. Yesim e Tarik convolano a nozze.

Kahraman decide di tornare in Argentina per reprimere i suoi sentimenti per Oylum.

Mulla, insieme ai suoi uomini, trova Zelis, ma decide di non ucciderla e consegnarla alla polizia. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti degli episodi 53 E 54 della seconda stagione di Tradimento. Tradimento 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

