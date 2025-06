I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione della serie turca Tradimento andato in onda il 15 giugno su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Tradimento, in onda domenica 15 giugno su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, dopo essere stato cacciato da Tarik, Mike, l'investigatore privato di Kadir Akinaslan, va da Guzide per offrirgli aiuto per far scagionare Yesim e Umit dall'accusa di omicidio in cambio del denaro.

La vedova di Kadir, Kaya e Gizem Erduz partecipano a un programma per infangare Umit e Yesim, ma i due intervengono mostrando delle prove.

Sezai decide di andare a trovare Guzide.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio 102 della seconda stagione di Tradimento. Tradimento 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

