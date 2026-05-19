Tim Battiti Live Spring, chi sono i cantanti dell'ultima puntata del 20 maggio

Mercoledì 20 maggio, in prima serata, su Canale 5 ultimo appuntamento con TIM Battiti Live Spring, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale. Alla conduzione Michelle Hunziker con Alvin.

Tim Battiti Live Spring: i cantanti dell'ultima puntata

Dalla suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara, nel corso della seconda puntata saliranno sul palco: Annalisa, J-Ax, Fedez, Marco Masini, Elettra Lamborghini, Tommaso Paradiso, Alfa, Samurai Jay, The Kolors, Emis Killa, Rocco Hunt, Serena Brancale, Levante, Delia, Meek, Fred De Palma, Baby K, Nayt, Malika Ayane, Michele Bravi, Tropico, LDA, Aka 7even, Bianca Atzei, Sarah Toscano, Mr. Rain.

TIM conferma il suo legame con il mondo della musica come title sponsor di uno degli eventi live più amati dal pubblico. Con questa partnership, l'azienda rafforza il proprio impegno nel sostenere la musica e gli spettacoli dal vivo, creando momenti di incontro e condivisione che uniscono pubblico, artisti e territori.