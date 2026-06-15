Le puntate del programma saranno realizzate in Puglia a Trani , nella suggestiva cornice sul mare di Piazza Quercia, da mercoledì 24 a domenica 28 giugno .

Da giovedì 2 luglio , in prima serata su Canale 5 , torna TIM Battiti Live , il festival musicale più amato dell’estate. Alla conduzione Ilary Blasi , affiancata per la prima volta da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.

Ecco il cast degli artisti di TIM Battiti Live: Achille Lauro, Alex Britti, Annalisa, Arisa, Aiello, Baby K, Benji & Fede, Alessio Bernabei, Serena Brancale, Carl Brave, Clara, Clementino, Cioffi, Ditonellapiaga, Delia, Dolcenera, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Emma, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Ernia, Federica Abbate, FDV, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gabry Ponte, Gaia, Gemelli Diversi, Gigi D’Alessio, Giusy Ferreri, Grelmos, Irama, J-Ax, Kamrad, LDA - Aka7even, Le Vibrazioni, Levante, Ludwig, Malika Ayane, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi, Mara Sattei, Merk & Kremont, Mew, Mr. Rain, Nayt, Nicolò Filippucci, Noemi, Orietta Berti, Paola Iezzi, Patty Pravo, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Rhove, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sangiovanni, Anna Tatangelo, Sarah Toscano, Sayf, The Kolors, Tommaso Paradiso, Welo. E direttamente dalla Finale del talent Amici, gli artisti Lorenzo Salvetti, Elena D'Elia ed Angie.

TIM conferma il suo legame con la musica ed è Title Sponsor di uno degli eventi live più amati dell’estate. Con questa iniziativa, l'azienda accende palchi ed emozioni, sottolineando l’importanza della connettività che diventa relazione umana e aiuta ad avvicinarsi e a superare le distanze proprio come la musica ed i grandi eventi dal vivo.

Battiti Live 2026, quando inizia e dove vederlo

Battiti Live 2026 andrà in onda dal 2 luglio in prima serata su Canale 5. Potete vedere Battiti Live anche in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

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