Riki ricorda in lacrime Michele Merlo: "Rimpiango di non essere corso da lui quando mi scrisse"

Riki Marcuzzo ha cantato a "This Is Me" il brano di Michele Merlo "Tutto per me" per ricordare l'amico, scomparso, con cui ha condiviso il percorso ad "Amici": "Mi scrisse, gli risposi che non sarei riuscito a raggiungerlo. È mancato dopo poco tempo, ma non potevo saperlo"

Riki ha ricordato commosso a This Is Me l'amico Michele Merlo, scomparso nel 2021 all'età di 28 anni. "Era un amico, avevamo un rapporto di amore e odio perché c'era anche competizione ovviamente però gli ho sempre voluto bene", ha detto Riki Marcuzzo che con Michele Merlo aveva condiviso il percorso ad Amici.

Riki ha voluto anche omaggiare Michele Merlo cantando il suo brano Tutto per me. Riki Marcuzzo, commosso, si è lasciato andare a una confessione: "Rimpiango di non essere corso da lui quando mi scrisse. Ero a Bassano del Grappa per lavoro, lui mi mandò un messaggio, ma risposi che facevamo tardi e non si riusciva a incontrarci. È mancato dopo poco tempo. Non potevo saperlo, ma con il senno del poi sarei corso da lui".

"La scomparsa di Michele è stata una tragedia ingiusta. Era un ragazzo d'oro, aveva un talento incredibile", ha concluso Riki.