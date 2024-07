The Family, le anticipazioni della puntata del 19 luglio

Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di The Family, in onda venerdì 19 luglio su Canale 5

Nella prossima puntata di venerdì 19 luglio di The Family (titolo originale: Aile), la serie tv turca di Canale 5 con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, Aslan mette le cose in chiaro con la madre dopo aver avvertito un'avversione nei confronti di Devin. L'uomo dice a Hulya che ama follemente Devin e non permetterà a niente e nessuno di ostacolare il loro amore. The Family è in onda su Canale 5 alle 14.45 dal lunedì al venerdì e in streaming su Mediaset Infinity.

