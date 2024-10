The Family 2, le trame della settimana dal 28 ottobre all'1 novembre

Scopriamo le trame delle puntate della seconda stagione di The Family disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity

Una scena di The Family 2

Cosa accadrà negli episodi di The Family 2 (titolo originale: Aile) che verranno pubblicati su Mediaset Infinity dal 28 ottobre all'1 novembre?

Scopriamo la trama e le anticipazioni della seconda stagione della serie televisiva turca disponibile in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity e che vede come protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya.

The Family 2, le trame dal 28 ottobre all'1 novembre

I nuovi episodi della seconda stagione di The Family vengono pubblicati in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity con un nuovo episodio dal lunedì al venerdì.

Devin rivela ad Aslan di essere incinta: lui è molto felice, ma è anche assalito dall'ansia per il futuro della loro famiglia. Intanto, Hulya deve decidere se confessare di aver taciuto mentre suo marito abusava di Serap. Nel tanto atteso discorso alla fondazione, la madre di Aslan decide di confessarlo, dichiarando anche il suo colpevole silenzio.

Mentre Devin è in ospedale, Aslan e Cihan mettono in atto la loro vendetta recuperando un elenco di tutti gli uomini responsabili dell'attacco alla famiglia. Infine, la consapevolezza che Devin, incinta del loro bambino, stia combattendo tra la vita e la morte, sembra rendere Aslan estremamente vulnerabile.

