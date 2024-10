Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato martedì 8 ottobre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Aslan e Ibrahim hanno un ultimo scontro in cui il ragazzo offre allo zio una pistola per suicidarsi dopo i tradimenti che ha compiuto nei confronti della sua famiglia.

Nella disperazione di tutti i Soykan, Ibrahim decide di togliersi la vita.

Nel frattempo Cihan viene a sapere che il cecchino presente al suo matrimonio era stato ingaggiato da Hulya.

Devin fa delle visite in una clinica e scopre che può ancora avere dei figli.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata dell'8 ottobre della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

