Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato martedì 22 ottobre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, la dottoressa Neslihan suggerisce ad Aslan di passare più tempo con la sua famiglia, magari organizzando una vacanza. Aslan preferirebbe partire da solo con Devin, ma poco dopo il medico di Seher annuncia alla famiglia che la malattia dell'anziana donna progredisce velocemente.

Aslan decide di portare tutti fuori per festeggiare il compleanno della nonna, che potrebbe essere l'ultimo. Su richiesta di Seher, vengono invitati anche Cihan e Serap, e iniziano così ad aprirsi le prime crepe di un segreto inconfessabile.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 22 ottobre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya.

