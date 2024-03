Il racconto in breve di quanto accaduto durante l'episodio di Terra amara in onda l'8 marzo su Canale 5

Nell'ultimo episodio della soap opera turca Terra Amara, in onda venerdì 8 marzo, Vahap entra nuovamente in camera di Zuleyha, ma questa volta viene sorpreso da Fikret, il quale lo porta da Abdulkadir.

Zuleyha vince la gara d'appalto. Colak si infuria con Betul, convinto che quest'ultima lo abbia tradito, ma la ragazza lo convince della sua innocenza.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio dell'8 marzo e le reazioni degli spettatori su X.