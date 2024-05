Una nuova ed emozionante puntata di Terra amara è andata in onda venerdì 24 maggio in prima serata su Canale 5, dopo un'ispezione, il ristorante di Colak viene fatto chiudere. Colak crede che dietro tutto questo ci sia Lutfiye e ordina a Cevat di manomettere le ruote dell'auto della donna.

Cevat viene colto in flagrante: l'uomo decide di confessare e Colak viene arrestato.

Abdulkadir, Vahap e Betul sono in fuga diretti in Siria. Ottengono dei passaporti falsi con cui sperano di passare il confine.

Fikret compra l'anello di fidanzamento per Zeynep, ma prima di dichiararsi decide di raccontarle tutto sul suo passato.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 24 maggio. I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda il venerdì in prima serata e la domenica pomeriggio, alle 14.45, su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZI