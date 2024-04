Nella puntata di Terra amara andata in onda nel pomeriggio di domenica 14 aprile su Canale 5, Zuleyha è in viaggio per salvare la donna incinta, ma scopre che si trattava in realtà di un tentativo di attentare alla sua vita tagliando una corda del ponte che avrebbe dovuto attraversare.

I sospetti ricadono subito su Colak, ma i responsabili dell'attentato raccontano di essere stati assoldati da Vahap.

Hakan si precipita da Vahap, il quale però sostiene di essere innocente. Hakan gli crede e continua a sospettare di Colak. Una volta raggiunto quest'ultimo al suo ristorante, solo l'intervento di Zuleyha evita che accada il peggio. Nel frattempo, Abdulkadir ordina a Vahap di andarsene via da Cukurova.

Sermin e Betul decidono di andare a vivere a Istanbul utilizzando dei soldi che Betul tiene in una cassetta di sicurezza. Tuttavia, scoprono che Colak si è impadronito del denaro della ragazza.

Cetin incontra Zeynep, figlia del suo maestro delle elementari, tornata a Cukurova nelle vesti di professoressa del liceo. Convinti che lei e Fikret potrebbero formare una bella coppia, Cetin e Lutfiye decidono di fare in modo che i due si conoscano.

Nel frattempo, Vahap entra nella villa di Colak e lascia una scritta minatoria sul muro. Colak va alla rimessa di Abdulkadir, ma l'uomo gli spiega che Vahap non è più in città perché lui stesso l'ha mandato via. In realtà, poi, scopre che suo fratello è rimasto a Cukurova per vendicarsi di Colak. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 14 aprile. I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda il venerdì in prima serata e la domenica pomeriggio, alle 14.45, su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

