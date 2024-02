Il racconto in breve di quanto accaduto durante l'episodio in onda sabato 10 febbraio su Canale 5

Nell'ultimo episodio della soap opera turca Terra Amara, in onda sabato 10 febbraio su Canale 5, Sermin e Betul rilasciano un'intervista per mettere in cattiva luce Zuleyha, che risponde convocando una conferenza stampa.

Hulya Gumusogliu è morta e Zuleyha partecipa al funerale per scoprire chi è suo fratello.

Zuleyha viene aggredita nella sua camera d'albergo da un uomo che dice di essere Hakan Gumusoglu.

Colak, temuto signore di Cukurova, esce di prigione e giura vendetta ai suoi nemici

Gaffur mostra a Saniye la loro nuova casa.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 10 febbraio.

