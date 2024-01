Nell'ultima puntata della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda giovedì 18 gennaio su Canale 5, la nonnina e Adnan spariscono nel nulla. I due sono saliti su un taxi che si è presentato davanti alla villa, all'insaputa di tutti, e sono andati a mangiare dolci in città. Gulten e Fadik, in preda alla disperazione, chiedono l'aiuto di Fikret, il quale si precipita alla villa in loro soccorso. Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

