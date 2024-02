Nella puntata di Terra amara andata in onda in prima serata giovedì 15 febbraio su Canale 5, dopo aver scoperto la verità sulla morte di Fekeli, Zuleyha cancella le nozze temendo che Mehmet sia coinvolto.

A causa del filmino inviato da Betul al Procuratore, Fikret viene arrestato e interrogato.

Betul rivela ad Abdulkadir di conoscere la vera identità di Hakan e lo minaccia.

Ozhan, in auto con suo padre Colak, investe Saniye e Gulten. Saniye muore sul colpo e Gulten viene ricoverata in ospedale. I medici tentano di salvarla, ma la donna è in gravissime condizioni. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 15 febbraio e le reazioni degli spettatori su X. I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE