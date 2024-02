Terra amara: 7 e 8 febbraio in prima serata su Canale 5

Terra amara torna con due nuovi appuntamenti in prima serata nella settimana che va dal 5 febbraio all'11 febbraio.

Scopriamo quando va in onda Terra amara in prima serata e tutte le anticipazioni delle nuove puntate

Terra amara, quando va in onda in prima serata su Canale 5

Terra amara va in onda mercoledì 7 febbraio e giovedì 8 febbraio in prima serata su Canale 5.

L'appuntamento per tutti i fan della soap turca è alle 21:35 su Canale 5.

Terra amara: le anticipazioni del 7 febbraio

Terra amara in prima serata: le anticipazioni del 7 febbraio

Zuleyha è ricoverata in terapia intensiva a seguito del ferimento da parte di Vahap. Fikret è convinto che Mehmet-Hakan voglia sposare Zuleyha soltanto per impadronirsi interamente dell'azienda Yaman ed esprime il suo dissenso a Lutfiye, la quale sostiene invece che l'amore tra i due è sincero.

Nel frattempo, Mahmut, armato di fucile, grida in mezzo alla strada principale di Cukurova di essere stato lui a sparare a Zuleyha, viene fermato e interrogato e conferma la sua colpevolezza. Mehemet-Hakan, però, non è convinto della versione fornita da Mahmut poiché sospetta che dietro all'attentato per cui Zuleyha rischia la vita in realtà ci sia la mano di Abdulkadir e Vahap, che volevano attentare alla sua vita.

Zuleyha, ormai uscita dal coma, rivede Hakan-Mehmet e si promettono amore eterno.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE