Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda giovedì 25 gennaio su Canale 5, Betul confessa a Fikret che Hakan ha deciso di donare 20 milioni di dollari all'azienda Yaman per coprire i debiti ma di non volere quote in cambio. Fikret si insospettisce e decide di vendere i propri terreni in modo da poter aiutare Zuleyha al posto di Hakan. Nella puntata in onda mercoledì 24 gennaio, invece, Zuleyha viene interrogata sull'omicidio di Umit e poi scagionata in quanto sulla pistola utilizzata per uccidere la dottoressa non ci sono le sue impronte. Tutti sospettano che la soffiata sia stata fatta dal misterioso Hakan. La pistola, invece, era stata consegnata alla polizia da Abdulkadir nel tentativo di incastrare la donna. Terra amara va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e la domenica in prima serata su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

