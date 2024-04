Un'anteprima di quello che accadrà nella prossima puntata della soap turca in onda venerdì 19 aprile in prima serata su Canale 5

Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda venerdì 19 aprile in prima serata su Canale 5, Zuleyha e Hakan si preparano a celebrare le nozze e a vivere insieme, così Fikret e Lutfiye hanno trovato una nuova, temporanea sistemazione. Nel frattempo, Lutfiye sta cercando una fidanzata per suo nipote e la sua attenzione si concentra su Zeynep, la nuova insegnante della scuola della città, amica di vecchia data di Cetin e da poco tornata ad Adana. Con la complicità di Cetin, Lutfiye organizza una cena per far conoscere Zeynep a Fikret e tra i due sembra esserci da subito una certa affinità.

Sermin e Betul, dopo non esser riuscite ad andare a Istanbul, sono costrette a vivere nella casa di Gaffur e non hanno di che mangiare. In preda alla disperazione, Sermin ruba la spilla d'oro portafortuna di Leyla per poterla rivendere e racimolare del denaro.

A villa Yaman tutto è pronto per celebrare l'unione tra Zuleyha e Hakan. Ad officiare il matrimonio sarà Lutfiye, che però non è ancora arrivata. Questo suo ritardo impensierisce Zuleyha. La donna teme che Colak, volendo vendicarsi per l'ordine di demolizione firmato da Lutfiye, le abbia fatto del male. Viene così allertata la polizia e Colak viene arrestato come principale sospettato per la scomparsa di Lutfiye.

Tutti in città sono convinti che Lutfiye sia stata uccisa da Colak. In realtà, la donna mentre si stava recando in auto a villa Yaman è stata fermata da Vahap che, in fuga dalla gendarmeria, le ha sequestrato l'auto. Lutfiye riesce a trovare un passaggio e ad arrivare dalla polizia dove trova Zuleyha, Hakan e il procuratore ai quali spiega come sono andate le cose. Chiarita la situazione, finalmente Lutfiye può celebrare il matrimonio.

Nella puntata in onda domenica 14 aprile, invece, Zuleyha, accompagnata da Aykut e Gaffur, si reca in un villaggio per salvare una donna incinta in pericolo di vita. Ma il ponte che devono attraversare crolla poco prima che lo attraversino. Si scopre che il ponte è stata sabotato per attentare alla vita di Zuleyha. Ma chi è il mandante di questo piano?

Tutti i sospetti ricadono su Colak, ma i responsabili affermano di essere stati assoldati da Vahap. Quando Hakan si reca da lui per estorcergli una confessione, Vahap giura di essere all'oscuro di tutto. I gendarmi, però, vanno ad arrestarlo. Abdulkadir decide di mandarlo a Mersin per tenerlo al sicuro. Nel frattempo, Sermin e Betul vorrebbero lasciare la tenuta degli Yaman per trasferirsi a Istanbul ma per farlo, dovrebbero prendere il denaro che Betul custodisce in una cassetta di sicurezza.

Cetin incontra Zeynep, figlia del suo maestro delle elementari, tornata a Cukurova nelle vesti di professoressa del liceo. Convinti che lei e Fikret potrebbero formare una bella coppia, Cetin e Lutfiye decidono di fare in modo che i due si conoscano.

Lutfiye chiede a Fikret di passare a prendere Zeynep, con la scusa di mostrargli la casa in cui si trasferirà. Nel frattempo, Vahap entra nella villa di Colak e lascia una scritta minatoria sul muro. Colak va alla rimessa di Abdulkadir, ma l'uomo gli spiega che Vahap non è piùin città perché lui stesso l'ha mandato via.

In realtà, poi, scopre che suo fratello non è andato a Smirne, ma è rimasto a Cukurova per vendicarsi di Colak. In città, Sermin mette in ridicolo Colak pubblicamente, spiegando come l'uomo abbia tenuto Betul prigioniera, e sfidandolo a chiedere il divorzio. Terra amara va in onda su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

