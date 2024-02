Nella prossima puntata di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda sabato 10 febbraio su Canale 5, il procuratore ritira la denuncia a carico di Hakan e l'uomo è libero di lasciare la prigione, con grande gioia della sua promessa sposa, Zuleyha. Il giornale di Cukurova pubblica un'intervista in cui Sermin e Betul cercano di mettere in cattiva luce Zuleyha, descrivendola come un'arrampicatrice sociale. Furiosa per le bugie dette sul suo conto, la donna decide di convocare dei giornalisti e di mostrare loro i documenti che provano come Betul abbia agito alle sue spalle, abusando del potere derivante dalla procura di Demir. Nell'episodio in onda venerdì 9 febbraio in prima serata, invece, Hakan vuole avere capire di più sul tentato omicidio di Zuleyha, ma per farlo ha bisogno di incontrare in carcere il presunto colpevole, Mahmut. L'occasione si presenta una sera al ristorante: tra gli avventori c'è anche il Procuratore e Hakan gli sferra un pugno in faccia in modo del tutto ingiustificato facendosi arrestare. Abdulkadir capisce il suo intento ed escogita un piano con Vahap per mettere a tacere Mahmut. Nel frattempo, Zuleyha ha scoperto che Betul ha venduto segretamente alcuni terreni e decide di vendicarsi cacciando via lei e Sermin di casa. Terra amara va in onda su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

